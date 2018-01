Witczak: Prezydent przechodzi dziś do historii jako grabarz wolnych wyborów

"Jarosław Kaczyński przechodzi do historii jako człowiek, który zmusił prezydenta do podpisania wszystkiego, a tym samym prezydent przechodzi do historii jako grabarz konstytucji, niezależnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a dziś jako grabarz wolnych wyborów" - powiedział politykźródło: ShutterStock