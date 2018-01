Konkurs dla studentów ruszył 18 października. Termin składania prac upłynął 14 grudnia 2017 r. Skierowany był nie tylko do studentów i absolwentów wydziałów architektury, ale także innych kierunków inżynierskich, uniwersytetów i uczelni artystycznych. We wtorek odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.

Jak zaznaczyli organizatorzy konkursu: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i BGK Nieruchomości, celem konkursu było upowszechnienie dyskusji o budownictwie dostępnym i zaproszenie do niej reprezentantów młodego pokolenia.

Dardziński pogratulował laureatom konkursu i dodał, że "zwycięzcami tego przedsięwzięcia będzie całe młode pokolenie Polaków, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zyska dostęp do nowoczesnych mieszkań w przystępnej cenie".

Obecny podczas wręczania nagród wiceprezes BGKN Włodzimierz Stasiak wyraził przekonanie, że konkurs potwierdził, iż ludzie młodzi są kreatywni i należy ich włączyć w proces zmieniania naszej przyszłości. "To przede wszystkim państwo i państwa rówieśnicy będziecie beneficjentami tego programu" - powiedział Stasiak, zwracając się do laureatów konkursu.

W skierowanym do studentów i młodych absolwentów konkursie nadesłano 165 prac w czterech konkursowych kategoriach: urbanistycznej, architektonicznej, technologicznej i dotyczącej budowania społeczności w erze informacyjnej. Nagrody i wyróżnienia odebrało blisko 40 osób.

W konkursie przyznano trzy nagrody główne (po 6 tys. zł każda), 11 wyróżnień I stopnia (4 tys. zł), cztery wyróżnienia 2 stopnia (2 tys. zł) oraz 7 wyróżnień honorowych. Fundatorem nagród o łącznej wartości 70 tys. zł była Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego.

Laureatem konkursu w kategorii "Technologie przyszłości" został Jarosław Wiśniewski, który w swoim projekcie przedstawił kompleksowe i bliskie realnemu spojrzenie na zagadnienia prefabrykacji betonowej ze zintegrowanymi inteligentnymi systemami obsługi budynku.

W kategorii "Budowanie społeczności w erze informacyjnej" najlepszą pracą okazał się projekt Jacka Markusiewicza i Karoliny Ostrowskiej-Wawryniuk prezentujący innowacyjną propozycję technologicznego wsparcia partycypacji w projektowaniu budynków mieszkalnych, ciekawą ideę eksperymentalnego aparatu, oraz funkcjonującą, dołączoną do pracy aplikację rozszerzonej rzeczywistości.

Za "Osiedle społeczności jutra" nagrodę otrzymał projekt Alicji Wieczorkiewicz oraz Aleksandry Kozłowskiej.

Sąd Konkursowy nie przyznał głównej nagrody w kategorii „Modelowy dom i mieszkanie”.

Konkurs był organizowany w ramach programu Mieszkania dla Rozwoju, realizowanego przez państwową spółkę BGK Nieruchomości. To część szeroko pojętego programu Mieszkanie plus. Ze względu na komercyjny charakter inwestycji Mieszkania dla Rozwoju nie będą one objęte ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w tym regulacjami dotyczącymi wysokości czynszów i zasad kwalifikowania najemców.

BGKN realizuje już inwestycje m.in. w Wałbrzychu, Gdyni, Warszawie, Kępnie i Katowicach. Łącznie spółka ma w przygotowaniu około 15 tys. mieszkań. Lokatorzy w Jarocinie i Białej Podlaskiej wprowadzą się do mieszkań w I kwartale br. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Sonia Sobczyk