Pączek powiedział, że budżet, ustalony zgodnie z formułą 2 proc. PKB roku planistycznego na poziomie 41,4 mld zł, jest "rekordowy w sensie kwotowym". Z pozostających w dyspozycji ministra obrony środków znaczna część (blisko 27 proc. wydatków obronnych) to wydatki majątkowe, a wśród nich nakłady na modernizację techniczną, które w tym roku wzrosną o 13,3 proc.

Pączek zaznaczył, że choć procentowy udział wydatków majątkowych jest niższy niż w 2017 r., to kwota, w związku ze wzrostem całego budżetu, jest wyższa.

Największa część budżetu obronnego – ponad 40 mld zł - pozostaje w dyspozycji ministra obrony.

Przeważająca część budżetu – prawie 32 mln zł – jest przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic.

Jak poinformował gen. Pączek, budżet zaplanowano przy zakładanym wzroście cen o 2,3 proc., a emerytur i rent - o 2,7 proc.

Dodał, że nie planuje się podwyższenia uposażeń żołnierzy ani wynagrodzeń dla pracowników, nie przewiduje się także wzrostu liczby emerytów - jest ich obecnie 162 tys., a średnie świadczenie wynosi nieco ponad 3 tys. zł brutto.

Prawie 3 mld zł przewidziano na zakup środków bojowych, mundurów, paliw i sprzętu medycznego. Na wydatki bieżące i szkolenie przeznaczono ponad 7 mld zł, czyli 18,3 proc. budżetu.

Na nieco niższym poziomie niż w roku ubiegłym jest centralny plan inwestycji budowalnych, co wynika – jak powiedział szef departamentu budżetowego – z zakończenia wielu inwestycji; w tym roku planuje się rozpoczęcie 150 nowych.

Spadek nastąpił także w inwestycjach we wspólną sojuszniczą infrastrukturę, co wynika z ukończenia większości projektów w ramach programu inwestycji NATO (NSIP).W centralnych planach rzeczowych największe środki przewidziano na inwestycje w system obrony powietrznej oraz systemy wsparcia i zobrazowania pola walki. Wiele inwestycji to remonty, modernizacja koszar i obiektów szkoleniowych, modernizacja składów lotniskowych.

Na wydatki związane z obronnością w innych działach poza MON zagwarantowano 795 mln zł - na naukę i prace badawczo-rozwojowe, program mobilizacji gospodarki, plan przygotowań obronnych, wydziały wojskowe prokuratur, a także na modernizację policji i straży granicznej.

W ubiegły czwartek Sejm uchwalił budżet na bieżący rok. Zakłada on, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, przy dochodach w wysokości 355,7 mld zł i wydatkach na poziomie 397,2 mld zł.(PAP)

autor: Jakub Borowski