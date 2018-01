Na wtorkowej konferencji prasowej szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała, że w liście do premiera Nowoczesna i PSL apelują "o stworzenie platformy do wspólnej rozmowy na temat ochrony zdrowia". "Uważamy, że bardzo ważne jest to, żeby wyciągnąć ochronę zdrowia z obecnego takiego partyjnego, politycznego sporu" - podkreśliła.

Według niej zadaniem polityków jest dobrze zorganizować służbę zdrowia. "Zdrowie jest problemem wszystkich Polaków bez wyjątku; to jest rzecz w której powinniśmy działać ponadpartyjnie i wspólnotowo" - mówiła Lubnauer.

Posłanka podkreśliła, że Nowoczesna i PSL mają różne programy dotyczące ochrony zdrowia, ale - jak mówiła - "łączy nas to, że wiemy, że są dziedziny życia, o których powinniśmy rozmawiać wspólnie".

W jej ocenie realna ochrona służby zdrowia trwa nawet kilkanaście lat. "Dlatego trzeba stworzyć program minimum, który byłby kontynuowany przez kolejne ekipy" - podkreśliła szefowa Nowoczesnej.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że w liście do premiera PSL i Nowoczesna zachęcają go do współpracy. "Jesteśmy na nią otwarci pomimo ogromnych różnic, które często są widoczne tutaj w gmachu parlamentu" - zaznaczył.

W jego ocenie wiele zrobiono w sprawie podniesienia standardów w opiece medycznej. "Teraz trzeba postawić na człowieka, na jego godne miejsce pracy, godne warunki pracy i godną dostępność do służby zdrowia" - mówił lider ludowców.

Jego zdaniem żaden rząd do tej pory "przez ponad 25 lat w 100 procentach nie postawił na zdrowie". "W tym liście jest prośba do pana premiera o jak najszybsze spotkanie w tej sprawie. Mamy konkretne propozycje nie tylko zwiększenia nakładów (na służbę zdrowia), ale lepszego wykorzystania tych nakładów" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

W przekazanym PAP liście do premiera politycy PSL i Nowoczesnej podkreślili: "Jako, wybrani przez Polaków, politycy musimy wykazać się odpowiedzialnością i przewidywalnością. Musimy odłożyć na bok bieżące waśnie, spory i polityczne różnice, natychmiast usiąść do stołu i jak najszybciej wypracować rozwiązania, które powstrzymają postępującą zapaść systemu ochrony zdrowia".

"Wzywamy też wszystkie odpowiedzialne siły polityczne, organizacje społeczne do udziału w trybie pilnym w debacie na temat kondycji systemu ochrony zdrowia. (...) Oczekujemy od rządu konkretnych działań podejmowanych w porozumieniu ze wszystkimi siłami politycznymi" - czytamy.(PAP)

(Planujemy kontynuację tematu)

autor: Edyta Roś