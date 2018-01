Katowice: Pożar na powierzchni likwidowanej kopalni Boże Dary

Kilkanaście zastępów straży pożarnej skierowano we wtorkowe przedpołudnie do gaszenia pożaru jednego z obiektów na powierzchni likwidowanej kopalni Boże Dary w katowickiej dzielnicy Kostuchna. Nikt nie został poszkodowany, pożar do południa nie został opanowany.