Pion śledczy IPN o ściganiu SS-manów: to ostatnia szansa na ich osądzenie

Działania prokuratorów IPN dot. ścigania byłych SS-manów to ostatnia szansa na ich pociągnięcie do odpowiedzialności karnej - poinformował PAP pion śledczy IPN. O pomoc w odnalezieniu ok. 1,6 tys. funkcjonariuszy SS prokuratorzy IPN zwrócili się do Interpolu.