Telegram, aplikacja używana przez 40 mln Irańczyków, jest z powrotem dostępna zarówno za pośrednictwem sieci komórkowych, jak i wifi - podała ILNA.

Informację podaną przez irańską agencję potwierdzili dla AP mieszkańcy kilku irańskich miast, w tym Szirazu, Isfahanu, Bandar e-Abbas, Rasztu oraz Urmii.

Iran zablokował Telegram oraz aplikację służącą do udostępniania zdjęć Instagram podczas fali protestów na początku stycznia, argumentując swoją decyzję tym, że uczestnicy zamieszek używali tych aplikacji do podsycania niepokojów. Dostęp do Instagramu został wkrótce przywrócony, ale Telegram pozostawał zakazany.

Demonstracje, które przetoczyły się przez Iran pod koniec grudnia i na początku stycznia, dotyczyły bezrobocia, korupcji i podwyżek cen podstawowych produktów spożywczych, a z czasem nabrały charakteru antyrządowego. Protesty odbyły się w ponad 80 miastach. W zamieszkach zginęły 22 osoby, a tysiące zostało zatrzymanych.(PAP)