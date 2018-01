Do pierwszego z tych wypadków doszło na 366 km autostrady A2 w stronę Warszawy w okolicach miejscowości Nowostawy w woj. łódzkim - poinformował dyżurny ruchu łódzkiego Punku Informacji Drogowej GDDKiA. Na trasie doszło do wywrócenia pojazdu. Ranna została jedna osoba, której udzielana jest pomoc na miejscu. Policja obecnie ustala przyczyny wypadku.

Trasa w kierunku Warszawy jest nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy - kierowcy jadący od strony Poznania powinni zjechać na węźle Stryków do DK 14 - Głowno-Łyszkowice, następnie DW 704 do A2 i powrócić na autostradę na węźle Łowicz. Kierowcy podróżujący autostradą A1 powinni z węzła Łódź Północ dojechać do węzła Stryków i dalej jechać DK 14.

Kilka godzin później na 287. kilometrze trasy służby sprawdzają zawartość tira, który zderzył się z busem. Chodzi o to, czy ładunek nie zawiera materiałów niebezpiecznych. Po tym pojazdy zostaną usunięte z jezdni.