O zatrzymaniu mieszkańców Gdyni w wieku 15 i 16 lat poinformował w piątek PAP oficer prasowy gdyńskiej policji Krzysztof Kuśmierczyk. Wyjaśnił, że do zatrzymania doszło w czwartek wieczorem, a dokonali go funkcjonariusze z wydziału kryminalnego gdyńskiej komendy wchodzący w skład specjalnej grupy powołanej z myślą o wykryciu sprawców rozbojów, do których dochodziło w mieście.

Kuśmierczyk powiedział, że nastolatkowie są podejrzewani o dokonanie ośmiu rozbojów. Siedem z nich miało miejsce w centrum miasta – w okolicach Wzgórza Św. Maksymiliana oraz w Śródmieściu, a jeden – na Oksywiu.

Kuśmierczyk dodał, że na piątek zaplanowano przesłuchanie nastolatków i inne czynności z ich udziałem.

Seria napadów miała swój początek w listopadzie. Sprawcy przewracali na ziemię idące ulicą kobiety, po czym zabierali im torebki i uciekali. Jedna z ofiar nie chciała oddać swojej własności: została pobita.

Jako pierwsze o zatrzymaniu nastolatków poinformowało radio RMF FM. (PAP)

autor: Anna Kisicka