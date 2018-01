Do ataku na dziewczynkę doszło na początku stycznia na warszawskiej Ochocie. Napastnik - jak donosiły media - miał krzyczeć: "Polska dla Polaków". Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota; trwa ustalanie sprawcy.

W środę w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiadał na pytania posłów Nowoczesnej, którzy odnosząc się do tej sprawy zarzucili rządowi brak determinacji w zwalczaniu przestępstw z nienawiści.

"Przypadek 14-letniej dziewczynki jest wyjaśniany. Szereg okoliczności tego zdarzenia jest niejasnych. Czekamy na wyniki przesłuchania jej przez sąd. To zostało wyznaczone na jutro" - powiedział Zieliński. "Policja zareagowała zdecydowanie, mocno i prawidłowo. Zrobiła to, co do niej należało i za każdym razem tak jest, i tak będzie" - dodał.

W ocenie wiceszefa MSWiA zarzuty posłów Nowoczesnej są "bezpodstawne i absurdalne". Jak zapewnił, rząd PiS "zdecydowanie potępia zachowania polegające na dyskryminacji". Walka z przestępstwami z nienawiści została wpisana do priorytetów Komendy Głównej Policji - podkreślił.

"Przestępstwa z nienawiści stanowią niecały promil wszystkich przestępstw, są i będą zwalczane z całą stanowczością" - powiedział Zieliński.

Z relacji ojca dziewczynki wynika, że do ataku doszło, gdy wracała ze szkoły. Podszedł do niej ok. 40-letni mężczyzna i zwrócił się do niej używając słów "wskazujących na niechęć z powodu przynależności narodowej" - informowała prokuratura.

Postępowanie wyjaśniające podjął z urzędu Rzecznik Praw Obywatelskich Biuro RPO zwróciło się z prośbą o informacje do prokuratury prowadzącej śledztwo.

Nie ma miejsca na rasizm w Polsce; atak na 14-letnią dziewczynkę w Warszawie z powodu koloru jej skóry, jest godny najwyższego potępienia - napisał w piątek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. "Zrobimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna dla każdego" - zadeklarował.