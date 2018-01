Rosja: Media: polski rząd po rekonstrukcji nie zmieni kursu wobec Moskwy

Ogłoszone we wtorek zmiany w polskim rządzie nie wpłyną na politykę władz w Warszawie wobec Rosji - oceniają we wtorek rosyjskie media. Wiążą one rekonstrukcję polskiego rządu przede wszystkim z relacjami pomiędzy Polską i Unią Europejską.