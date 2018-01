Nowa szefowa klubu Nowoczesnej na konferencji prasowej w Sejmie dziękowała partyjnym kolegom i koleżankom za zaufanie. Oświadczyła, że wtorkowe wybory zamykają rozdział zmian personalnych w klubie. "Otwieramy nowy rozdział w Nowoczesnej, któremu będzie przyświecało hasło: wszystkie ręce na pokład" - podkreśliła.

"Choć rozumiem emocje części osób, które w jakiś sposób czują się rozczarowane zmianami personalnymi, które zaszły pod koniec listopada (wybory na przewodniczącego partii - PAP), ja jako szefowa klubu zobowiązuję się skupić na tym, aby wszystkie te emocje rozładować" - zadeklarowała Gasiuk-Pihowicz.

Politycy Nowoczesnej podczas wtorkowego posiedzenia klubu nie dokonali innych zmian w składzie prezydium klubu. W jego skład wchodzą wiceprzewodniczący: rzeczniczka partii Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Piotr Misiło, sekretarz klubu Krzysztof Truskolaski, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak oraz posłowie Marek Sowa i Mirosław Suchoń.

W Nowoczesnej politycy nie łączą wewnątrzpartyjnych funkcji, dlatego członkowie zarządu partii, nie mogą zasiadać w prezydium klubu poselskiego.

Gasiuk-Pihowicz jest wiceszefową Nowoczesnej; do października 2016 r. była rzeczniczką partii. Do Sejmu startowała z pierwszego miejsca w okręgu podwarszawskim; jest prawniczką, pracowała m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zasiada w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji ds. UE. Pełni funkcję szefowej Parlamentarnego Zespołu do spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości.