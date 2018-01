”Mateusz Morawiecki jest premierem rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, ale nie jest przez zwykłych ludzi kojarzony jako działacz, jako aktywista tego ugrupowania, bo jest stosunkowo niedługo członkiem Prawa i Sprawiedliwości i w kierownictwie tej partii” - powiedział Kornel Morawiecki w poniedziałek na konferencji prasowej we Wrocławiu.

Jego zdaniem, wachlarz popularności i zaufania do premiera Morawieckiego jest szerszy niż tylko partyjny i bierze się również „z jego zwycięstw jeszcze w roli wicepremiera i ministra finansów na polu 500 Plus oraz uszczelnienia w ściągalności podatku VAT do budżetu państwa”.

„Znalazły się środki. Opłaty z VAT wzrosły w ciągu roku o ok. 30 mld zł; to był olbrzymi zastrzyk społeczny dla ubogich ludzi. I to jest wielka wartość, jakby taka głębsza niż tylko finansowa czy partyjna. To jest narodowa wartość, że część społeczeństwa może korzystać z godnego życia” - podkreślił Kornel Morawiecki, szef koła poselskiego Wolni i Solidarni.

Pytany przez PAP, czy również z popularnością i dużym zaufaniem do premiera łączy się lepszy wynik sondażowy Wolnych i Solidarnych (3 proc.) szef partii podkreślił, że to raczej efekt lepszego dotarcia do opinii publicznej z programem.

„Trudno się przebić, szczególnie jak nie ma wyborów, z hasłami do opinii publicznej, ale powoli nas ludzie zauważają. Myślę, że niesiemy ze sobą istotne wartości, i jest głód szczególnie w środowisku młodzieży. Liczę na to, że nasze koncepcje zawarte w samej nazwie partii, czyli wolność i solidarność są na tyle ważne i nośne, że będziemy rośli w sondażach” - powiedział polityk.

Pytany o rekonstrukcję rządu odparł, że to kwestia premiera oraz Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie przede wszystkim kluczowe w rekonstrukcji było powołanie na nowego premiera Mateusza Morawieckiego.

„To był krok milowy w tej rekonstrukcji. Nawet mi się podobało, że Mateusz przejął rząd bez zmian i teraz mija prawie miesiąc i wszystko się rozstrzygnie na dniach. Uwarunkowania są różne, przede wszystkim partyjne, bo to przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości” - powiedział ojciec premiera. Jak dodał, „nawet mu nie wypada komentować czy określać oczekiwań wobec rekonstrukcji”.

Opublikowany w niedzielę najnowszy sondaż IBRiS dla Onetu daje prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu pozytywną ocenę 46,7 proc. ankietowanych i obaj znaleźli się na czele rankingu zaufania do polityków – dla premiera oznacza to wzrost o 18 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.