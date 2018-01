Prezydent: Przyjaźń między narodem polskim i amerykańskim trwa do dziś

Przyjaźń między narodem polskim i amerykańskim, której fundamentem są wartości, trwa do dziś - napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy do prezydenta do prezydenta USA Donalda Trumpa z okazji 100. rocznicy ogłoszenia przez prezydenta Woodrowa Wilsona programu pokojowego „14 punktów”.