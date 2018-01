Jak powiedział minister na konferencji prasowej, o tym, że Polska jest bezpiecznym krajem, świadczą raporty Komendy Głównej Policji. "Spadła liczba przestępstw kryminalnych z 518 tys. do 490 tys. Wykrywalność wszystkich przestępstw w ubiegłym roku wynosiła 72,6 proc. To o pięć punktów procentowych więcej niż w 2016 roku. To są dobre tendencje pokazujące profesjonalizm polskiej policji" - powiedział Błaszczak.

Jak poinformował, działania rządu mają zapewnić godne warunki służby policjantów. To m.in. program modernizacji służb na lata 2017-2020 o wartości ponad 9 mld zł. "Ruszył także program pilotażowy, jeśli chodzi o kamery na mundurach policjantów - w garnizonie stołecznym, podlaskim i dolnośląskim" - powiedział Błaszczak.

Przypomniał, że rząd w ciągu dwóch ostatnich lat odtworzył 71 posterunków policji zlikwidowanych przez koalicję PO-PSL.

"To także pieniądze na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy. Policjanci, którzy ryzykują własnym zdrowiem i życiem żeby chronić innych, muszą być godnie wynagradzani" - powiedział Błaszczak.