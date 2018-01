Nasza grafika pokazuje resorty, w których najprawdopodobniej dojdzie do zmian, i możliwych następców obecnych ministrów.

W przypadku obsady stanowiska ministra finansów najpoważniejszym kandydatem, który – jak przekonują nasi informatorzy – zyskał już akceptację kierownictwa politycznego PiS, jest wiceminister finansów Teresa Czerwińska, która odpowiada za budżet. Jednak w niedzielę pojawiły się wokół niej kontrowersje. Wirtualna Polska podała, że urodziła się ona w 1974 r. w Dyneburgu na Łotwie, która wówczas należała do ZSRR, co miałoby być przeszkodą w uzyskaniu dostępu do informacji niejawnych. Resort finansów wiadomość o odmowie dostępu do tego typu informacji zdementował, ale nie podał, czy o taki dostęp występowano. Na liście kandydatów na szefa MF pojawia się też Paweł Gruza, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki, i prawa ręka Mateusza Morawieckiego w sprawach gospodarczych – Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W przypadku resortu rozwoju od początku mocnym kandydatem jest wiceminister Jerzy Kwieciński. Na giełdzie nazwisk pojawia się też Jadwiga Emilewicz, także wiceminister rozwoju. Jest wiceprezesem partii Jarosława Gowina Porozumienie.