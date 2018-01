W niedzielę, o godz. 20 w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich odbędzie się Charytatywny Koncert Kolęd "Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo" w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej. Koncert będzie transmitowany przez TVP2; w czasie jego trwania będzie prowadzona zbiórka SMS-owa dla ofiar wojny w Syrii.

Gliński pytany przez PAP, czy ważne jest pomaganie na odległość, odpowiedział: "jest to bardzo ważne, powinniśmy być aktywni i zaangażowani. Także polski rząd przeznacza na to coraz większe kwoty, mamy powołaną nową minister od tych spraw. Będziemy to także robili we współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi".

Jak mówił, rząd podtrzymuje to, co robił do tej pory, czyli pomoc zagraniczną, pomoc na miejscu. "Robimy m.in. już drugi taki koncert, ten pierwszy przyniósł efekty w postaci otwarcia chociażby kilku punktów pomocy, czy świetlic środowiskowych w Aleppo dla dzieci ulicy" – podkreślił minister kultury.

MKiDN poinformowało, że podczas koncertu będzie prowadzona zbiórka SMS-owa dla ofiar wojny w Syrii i mieszkańców zniszczonego miasta Aleppo.

W trakcie trwania koncertu widzowie będą mogli wysłać SMS-a o treści SYRIA na nr 72052.

"Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej szlachetnej inicjatywie. Każdy z nas może się do niej przyłączyć wysyłając SMS-y w trakcie trwania transmisji koncertu. Dochód trafi na konto Caritas" - zachęca resort kultury.

Organizatorami koncertu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska, Caritas Polska i Muzeum Łazienki Królewskie.(PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska