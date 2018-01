Podinsp. Mariusz Łabędzki z sosnowickiej policji poinformował w piątek PAP, że do zarzucanych 60-latkowi przestępstw dochodziło od ponad trzech lat.

"Mężczyzna działał w branży budowlanej. Zamawiał różne towary i usługi, ale nie regulował należności wobec kontrahentów - nie płacił za same towary, ale też za trasport" - powiedział Łabędzki.

Według policji łączna kwota strat poniesionych przez firmy współpracujące z podejrzanym to blisko 1,5 mln zł. Poza oszustwami sosnowiczanin odpowie też za inne przestępstwa, których celem było udaremnienie grożącej mu egzekucji komorniczej. Łącznie przedstawiono mu blisko 100 zarzutów.

Oszustowi może mu grozić kara do ośmiu lat więzienia. Sąd może również zobowiązać go do naprawienia szkody, wyrządzonej pokrzywdzonym.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka