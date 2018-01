"Już w styczniu dwie rozprawy w sprawach, które dotyczą też lokatorów pokrzywdzonych, czyli sprawa ulica Łochowskiej i ulicy Skaryszewskiej" - zapowiedział Kubicki w internetowej telewizji wPolsce.pl. Jak dodał, rozprawy odbędą się odpowiednio 16 oraz 30 stycznia.

Zawiadomienia o terminach obu rozpraw są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16, została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł. Chodzi o nieruchomość, do której część praw nabył w 2003 r. m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Andrzej. Andrzej Waltz i córka prezydent Warszawy - Dominika Waltz-Komierowska zadeklarowali zwrot pieniędzy. Każde z nich - jak podał członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta - zwrócić ma po 1 mln 87 tys. zł.

Według Kalety, szacuje się, że majątek, który na podstawie decyzji komisji weryfikacyjnej, ma powrócić do miasta st. Warszawy jest wart już powyżej 500 mln zł. (PAP)