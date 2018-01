Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiedział, że w poniedziałek zamierza złożyć propozycję wszystkim partiom opozycyjnym, z którymi również obecnie prowadzi rozmowy. Jak dodał, chodzi o to, aby "szukać tego, co łączy". - Dobra koalicja to taka, która obejmuje też lewicę i PSL - zaznaczył.