Lubnauer komentując w programie Onet Rano protest lekarzy, oceniła, że "to jest za poważny problem, żeby traktować go tylko jako kwestię polityczną".

"To są dwa elementy naraz. Z jednej strony rzeczywiście w tym systemie brakuje pieniędzy, to widać porównując średnie wydatki w Unii Europejskiej do średnich wydatków w Polsce. (...) Ale z drugiej strony to jest kwestia organizacji, czyli tego, że nie ma pomysłu na organizację ochrony zdrowia" - powiedziała.

Wśród problemów ochrony zdrowia wymieniła też m.in. niedobór pielęgniarek i lekarzy, złą organizację pracy medyków oraz niedofinansowanie badań diagnostycznych.

Lubnauer zapowiedziała, że Nowoczesna poprze wniosek PO o odwołanie ministra Radziwiłła. "Oczywiście, jeżeli będzie taki (wniosek) to poprzemy, tylko że to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żeby premier (Mateusz) Morawiecki uświadomił sobie, że minister Radziwiłł jako minister zdrowia zawiódł już kompletnie i trzeba go odwołać" - powiedziała.

Zdaniem Lubnauer minister "nie ma pomysłu na ochronę zdrowia, więc jego pomysły są krytykowane nawet w jego środowisku" i "nie ma żadnego zaplecza politycznego". "To są zmarnowane dwa lata i widać, że zmarnuje kolejne dwa lata. Ustawa o sieci szpitali pogorszyła, zamiast poprawić sytuację" - oceniła.

Pytana, czy jest szansa na porozumienie ponadpartyjne w ochronie zdrowia, powiedziała: "Jest według mnie szansa na to, żebyśmy zaczęli budować, może nie porozumienie ponadpartyjne, bo tu rzeczywiście może być różne podejście, ale przynajmniej, żeby tworzyć jakieś pomysły, żeby tworzyć jakąś ideę" - powiedziała.

Lekarze rezydenci, którzy od października protestują, domagając się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB od 2021 r. oraz wzrostu wynagrodzeń, wypowiadają - w placówkach w całym kraju - klauzulę opt-out, która oznacza dobrowolną zgodę lekarza na pracę powyżej 48 godz. tygodniowo. Dzięki tym umowom szpitale są w stanie zapewnić całodobową opiekę lekarską.

W środę w Sejmie na posiedzeniu komisji zdrowia Radziwiłł zapowiedział, że w najbliższych dniach zaprosi przedstawicieli Porozumienia Rezydentów na kolejną rozmowę, tym razem przy udziale rzecznika praw pacjenta. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Krzysztof Hałabuz pytany przez PAP, czy lekarze zgodzą się na takie spotkanie, odpowiedział: "Czekamy na oficjalne pismo z zaproszeniem do rozmów".

Porozumienie Rezydentów OZZL prośbą o pilne spotkanie zwróciło się z do premiera Morawieckiego. Morawiecki pytany przez dziennikarzy, czy spotka się z rezydentami, odpowiedział, że "na razie na pewno spotka się z nimi minister zdrowia, bo jest do tego wyznaczony". "Ja będę chciał jak najbardziej dopomóc w rozwiązanie tego problemu" - podkreślił.

Według informacji MZ dotychczas klauzulę opt-out wypowiedziało ponad 3,5 tys. lekarzy na ponad 88 tys. lekarzy pracujących w szpitalach. Porozumienie Rezydentów OZZL szacuje, że takich wypowiedzeń jest ok. 5 tys.(PAP)

autor: Olga Zakolska