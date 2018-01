Bielan był pytany w środę w TVP Info, czy liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer ma szansę stać się "główną twarzą opozycji". "Myślę, że obserwujemy kolejne kłótnie w kolejnej partii opozycyjnej. Wielka kłótnia w Nowoczesnej o stanowisko dla Ryszarda Petru, wielkie kłótnie w Platformie Obywatelskiej, którą opuścili kolejni politycy: tuż przed świętami dwóch senatorów PO dołączyło do naszego klubu w Senacie" - zauważył wicemarszałek.

"Wcześniej straty, które ponosił PSL w klubie parlamentarnym. Jedyny senator, który wszedł do Senatu przeszedł do naszego klubu, jedna posłanka Andżelika Możdżanowska odeszła z PSL i przeszła do nas. A to nie koniec transferów" - podkreślił wicemarszałek Senatu.

Według Bielana sytuacja ta jest wynikiem niskiego społecznego poparcia dla opozycji. "Ale oczywiście grzechem pierworodnym była taktyka, którą przyjęła najpierw Platforma, a później na jej wzór także Nowoczesna - opozycji totalnej, potępiającej wszystko w czambuł, na przykład na początku potępiająca program 500+" - zaznaczył polityk.

Pytany, kto jeszcze z partii opozycyjnych przejdzie do klubu PiS Bielan powiedział, że nie może tego ujawnić. "Te informacje wkrótce" - zapowiedział.

Bielan był też pytany, kiedy opinia publiczna pozna kandydatów PiS na prezydentów największych miast. "Gdy tylko zakończymy kwestię rekonstrukcji (rządu) rozpoczniemy negocjacje, rozmowy wewnętrzne na temat list w wyborach samorządowych i oczywiście na temat kandydatów w największych miastach w wyborach na prezydenta" - powiedział wicemarszałek.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska