"Sekretarz generalny wyraża ubolewanie z powodu ofiar w ludziach podczas protestów. Wzywa do poszanowania praw do pokojowego zgromadzenia i wolności wypowiedzi oraz wzywa, by wszelkie demonstracje odbywały się w pokojowej atmosferze" - powiedział rzecznik. Nie może dojść do kolejnych aktów przemocy - dodał.

Protesty przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów spożywczych trwają w Iranie od 28 grudnia; z czasem demonstracje nabrały charakteru antyrządowego. Wielu uczestników protestów kwestionuje też słuszność irańskiej polityki zagranicznej na Bliskim Wschodzie w związku z interwencjami w Syrii i Iraku, podjętymi w ramach walki o wpływy z Arabią Saudyjską. Irańczyków rozgniewało też finansowe wsparcie dla Palestyńczyków i libańskiego Hezbollahu; woleliby, aby ich rząd zamiast tego skupiał się na problemach gospodarczych.

W demonstracjach śmierć poniosło co najmniej 21 osób. (PAP)

