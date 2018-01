Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło 21 czerwca 2017 r. w Białogardzie w woj. zachodniopomorskim. 5-letni Szymon bawił się z innymi dziećmi na ogrodzonym placu zabaw przed domem. Rodzice spoglądali na niego z okna. W pewnym momencie ojciec stracił go z oczu. Odnalazł go w niezabezpieczonej, obrośniętej chaszczami studzience kanalizacji deszczowej wypełnionej wodą, położonej ok. 20 m od placu zabaw. Akcja reanimacyjna nic nie dała. Chłopiec zmarł.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białogardzie. Przesłuchani zostali oboje rodzice nieżyjącego Szymona i usłyszeli takie same zarzuty.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski, podejrzani są o to, że "poprzez pozostawienie dziecka poza terenem ogrodzonej posesji bez sprawowania nad nim nadzoru i właściwej opieki, ale też bez nadzoru innej dorosłej osoby, narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia".

Rodzicom prokuratura zarzuca również nieumyślne spowodowanie śmierci chłopca. - Dopuścili do jego pobytu na terenie, na którym znajdowały się studzienki nieczynnej kanalizacji deszczowej wypełnione wodą i niezabezpieczone pokrywą. Chłopiec wpadł do jednej z nich i doszło do jego śmierci na skutek utonięcia - stwierdził Gąsiorowski.

Oboje podejrzani nie przyznają się do zarzucanego im czynu, za którego popełnienie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze trwa. Z informacji przekazanych przez Gąsiorowskiego wynika, że śledztwo wykazało brak pokryw na studzienkach znajdujących się na miejskim terenie. Pojawia się też wątek dotyczący zawiadomień policji o kradzieżach tych pokryw i niebezpiecznie otwartych studzienkach. Prokuratura nie informuje jednak o tym, by chciała jeszcze komuś stawiać w tej sprawie zarzuty.

Szymon utonął 21 czerwca 2017 roku. Jak co dzień bawił się z dziećmi przed swoim domem. Ojciec zerkał na niego przez okno. Na chwilę spuścił go z oczu. Gdy zobaczył uciekające dzieci, a wśród nich nie było jego syna, wybiegł z domu. Podjechał samochodem do tych dzieci, pytał o Szymona ale te nie wiedziały, gdzie on jest. Ojciec więc zaczął szukać syna w pobliżu placu zabaw i przy niezabezpieczonej studzience kanalizacyjnej położonej ok. 20 m od placu zabaw znalazł jego but. Wszedł do studzienki wypełnionej wodą i stopami wyczuł chłopca. Wydostał go na powierzchnię. Reanimował do przyjazdu karetki pogotowia. Chłopca nie udało się uratować. Przyczyną śmierci, jak wykazała sekcja zwłok, było utonięcie.