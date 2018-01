W homilii w czasie poniedziałkowej mszy w bazylice Świętego Piotra papież podkreślił, nawiązując do przypadającej 1 stycznia uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi, że „Nowy Rok rozpoczyna się w imię Matki”.

„Powiedzenie +Matka Boga+ przypomina nam o tym: Bóg jest blisko ludzkości, jak dziecko matki, która nosi je w swoim łonie” - wskazał. Franciszek mówił, że ludzkość jest dla Boga „droga i święta”.

„Dlatego służba życiu ludzkiemu jest służeniem Bogu i każdemu życiu, począwszy od tego w łonie matki aż do tego starczego, cierpiącego i chorego, po to niewygodne, a nawet odrażające” - zaznaczył. "Należy je przyjmować, kochać i pomagać" - powiedział.

Franciszek zachęcał do wyciszenia i refleksji, które jako jedyne pozwalają odkryć prawdziwy sens życia. „Patrząc w milczeniu na żłóbek, pozwalamy, aby Jezus mówił do naszego serca, by Jego małość ostudziła naszą pychę, by Jego ubóstwo zniweczyło nasz przepych, by Jego czułość poruszała nasze zatwardziałe serca” - wskazywał.

Jak zauważył papież, znalezienie każdego dnia „chwili milczenia z Bogiem” to ratunek dla duszy, który pozwala na „uchowanie naszej wolności od zjadliwych banałów konsumpcji i oszołomienia reklamą, wszechobecności pustych słów oraz przygnębiających fal plotek i zgiełku”.

Franciszek przypominał, że patrząc na drugą osobę, trzeba spojrzeć na jej uczucia i życie. „My, chrześcijanie w drodze, na początku roku także odczuwamy potrzebę rozpoczynania od centrum, do pozostawiania za sobą ciężarów przeszłości i rozpoczynania na nowo, od tego, co się liczy” - stwierdził.

„Aby zacząć od nowa, spójrzmy na Matkę. W jej sercu bije serce Kościoła. Dzisiejsze święto mówi nam, że aby pójść naprzód, musimy się cofnąć: zacząć na nowo od żłóbka, od Matki, która trzyma Boga w swoich ramionach” - dodał.

Papież wyraził przekonanie, że pobożność maryjna „nie jest dobrą manierą duchową, ale wymogiem życia chrześcijańskiego”. „Patrząc na Matkę, jesteśmy zachęcani, aby porzucić wiele niepotrzebnych balastów i znaleźć to, co się liczy. Dar Matki, dar każdej matki i każdej kobiety, jest bardzo cenny dla Kościoła” - zapewnił.

Podczas gdy mężczyzna często woli "abstrahować", "stwierdza i narzuca idee, to kobieta, matka, umie zachowywać, łączyć w sercu, ożywiać” - powiedział.

Homilię w obchodzony w Nowy Rok Światowy Dzień Pokoju papież zakończył słowami: „Niech Matka, Arcydzieło Boga dla ludzkości, strzeże tego roku i wnosi pokój swego Syna w serca i w świat”. (PAP)