Z początkiem stycznia Nowoczesna złoży w sejmie dwa projekty ustaw antysmogowych. Będą one poświęcone m.in. finansowaniu działań zwalczających smog, w tym programu wymiany pieców - tzw. kopciuchów.

"Będziemy proponowali zmianę w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tak, aby zadaniem własnym gminy była dopłata do czystych źródeł energii dla gospodarstw domowych. W naszej diagnozie, jednym z kluczowych elementów, który blokuje walkę o czyste powietrze są niskie dochody gospodarstw domowych, które w konsekwencji korzystają z tanich paliw" - powiedział PAP poseł Nowoczesnej Marek Sowa.

Na początku roku Nowoczesna złoży też projekt ustawy o związkach partnerskich. Nowoczesna chce, by związki partnerskie były zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego i były dostępne zarówno dla par jedno-, jak i różnopłciowych. Projekt zakłada też możliwość przyjęcia nazwiska partnera, czy możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego i majątkowego.

Nowoczesna w 2018 r. złoży też projekt ustawy zwalczający przemoc ekonomiczną. Partia chce wpisać do polskiego prawodawstwa pojęcie przemocy ekonomicznej, czyli - jak tłumaczyła PAP posłanka Monika Rosa - takiej formy przemocy, która wykorzystuje środki finansowe.

Przemoc ekonomiczna dotyczy m.in. zmuszania do rezygnacji z kontroli nad wspólnym majątkiem, zakazywania członkowi rodziny pracy lub edukacji w celu zdobycia zatrudnienia, przywłaszczania do swoich celów wspólnych środków na prowadzenie gospodarstwa domowego, zmuszania starszego lub niepełnosprawnego członka rodziny do oddawania sowich dochodów lub przepisania swojego majątku, czy unikanie płacenia alimentów.

Projekt ustawy ma na celu ograniczenie tych zjawisk i ułatwienie ofiarom przemocy finansowej dochodzenia swoich praw.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, szefowa parlamentarnego zespołu ds. reformy wymiaru sprawiedliwości, złożonego z posłów Nowoczesnej, PO i PSL zapowiedziała w rozmowie PAP, że w pierwszych miesiącach roku złoży w Sejmie projekty reformujące sądownictwo. "To będą projekty pokazujące, w jakim kierunku należy reformować wymiar sprawiedliwości, aby działał sprawniej i był bardziej przystępny dla obywateli" - mówiła.

Posłanka Nowoczesnej zapowiedziała, że projekty będą odpowiadały obszarom omawianym podczas spotkań zespołu. "Zajmowaliśmy się ograniczeniem kognicji sądu (zakres spraw, którymi zajmują się sędziowie) poprzez możliwość przekazania części kompetencji np. notariuszom. Myślę, że przedstawimy projekt ustawy w tym zakresie" - tłumaczyła.

"Zajmowaliśmy się kwestią opłat sądowych, czyli w ogóle dostępem do wymiaru sprawiedliwości. Okazuje się, że jak porównamy możliwości zarobkowe Niemców i Polaków, a także wysokość opłat sądowych, to okazuje się, że w Polsce te opłaty są stosunkowo wysokie, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. W konsekwencji blokują dostęp do wymiaru sprawiedliwości" - oświadczyła Gasiuk-Pihowicz.

Nowoczesna zamierza złożyć też projekt ustawy o świadomej prokreacji, który ma zliberalizować prawo aborcyjne. W nowym roku projekt ma trafić do Sejmu.

Projekt Nowoczesnej daje prawo do przerwania ciąży w czterech przypadkach - trzech dotychczasowych: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego i dodatkowo pozwala na dokonanie aborcji do 12. tygodnia ciąży, pod warunkiem odbycia wcześniejszych konsultacji psychologicznych przez kobietę.

Zgodnie z projektem, najwcześniej po 3 dniach od uzyskania zaświadczenia od psychologa, kobieta będzie mogła przerwać ciążę.

Ugrupowanie zapowiada też przygotowanie gospodarczych projektów ustaw, związanych z deregulacją, czy ułatwieniami dla przedsiębiorców.

Nowoczesna będzie też przygotowywać się do wyborów samorządowych. W pierwszym kwartale partia będzie prowadzić rozmowy koalicyjne z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. "Dla mnie ważne jest, żeby doszło do jak najszerszej koalicji - zarówno na wybory do sejmików wojewódzkich, jak i w wielu miejscach na wybory prezydenta i do rad miast" - podkreśliła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem koalicja ta powinna obejmować - oprócz PO - również SLD, ruchy miejskie, a także PSL.

Dotychczas Nowoczesna zawarła porozumienie dot. wyborów prezydenckich w Warszawie z PO. Zawarte 23 listopada przez ówczesnego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru i szefa PO Grzegorza Schetynę porozumienie, przewiduje, że poseł PO Rafał Trzaskowski będzie wspólnym kandydatem Platformy i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, a polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej - kandydatem na jego zastępcę w Ratuszu. 16 grudnia Rada Krajowa Nowoczesnej zatwierdziła to porozumienie.

W czwartek szefowa Nowoczesnej, na antenie radia TOK FM zadeklarowała, że w ramach budowy koalicji partii opozycyjnych w wyborach samorządowych do duetu Trzaskowski - Rabiej w Warszawie powinien też dołączyć kandydat z SLD.

Nowoczesna chciałaby, aby prezydentem Gdańska została posłanka Ewa Lieder, która ubiegała się już o to stanowisko w 2014 r., startując w wyborach z komitetu Gdańsk Obywatelski. Lieder zajęła wówczas 3 miejsce.

Partia będzie też wspierać w wyborach na prezydenta Białegostoku dotychczasowego włodarza miasta Tadeusza Truskolaskiego (w 2006 i 2010 r. Truskolaski wygrał wybory na prezydenta Białegostoku jako bezpartyjny kandydat z ramienia PO; w 2014 r. po raz trzeci został prezydentem miasta startując z własnego komitetu wyborczego z poparciem PO).

Kandydatem Nowoczesnej w Nowej Soli jest Wadim Tyszkiewicz, który jest prezydentem tego miasta od 2002 roku (4 kadencje). Do grudnia Tyszkiewicz zasiadał w zarządzie Nowoczesnej.

Porozumienia opozycji nie ma w przypadku wyborów prezydenckich we Wrocławiu. Kandydatem Nowoczesnej w stolicy województwa dolnośląskiego jest poseł Michał Jaros (od 2005 do 2016 r. polityk Platformy Obywatelskiej). Jak powiedziała PAP Lubnauer, partia współpracuje z obecnym prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem i jego środowiskiem, z którym wspólnie chce wyłonić kandydata w wyborach samorządowych. PO proponuje z kolei, by prezydentem Wrocławia została posłanka, prof. Alicja Chybicka.

Zdaniem szefowej Nowoczesnej, kandydaci na prezydentów innych miast muszą być wyłonieni w porozumieniu z innymi ugrupowaniami.