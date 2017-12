Ustawa zaostrza również karę za finansowanie terroryzmu oraz nakłanianie, werbowanie lub jakiekolwiek inne angażowanie innych osób do udziału w czynności o charakterze terrorystycznym.

Jak wyjaśnił szef komisji Rady Federacji ds. ustawodawstwa konstytucyjnego Andriej Kliszas, "jednym z celów tych zmian jest wykształcenie negatywnego stosunku społeczeństwa do wszelkich działań w ramach przygotowań do ataku terrorystycznego, które są tak samo niebezpieczne jak sam zamach".

Z kolei wiceprzewodniczący Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji, wyższej izby rosyjskiego parlamentu, Franc Klincewicz wyjaśnił agencji TASS, że "ustawa likwiduje prawne luki w systemowej walce z terroryzmem, ustalając kluczową rolę w działalności społeczności przestępczej osoby werbującej".

Ustawa wprowadza do rosyjskiego kodeksu karnego nowe pojęcie - "propaganda terroryzmu". Za uprawianie "propagandy terroryzmu" będzie grozić grzywna w wysokości od 300 tys. do 1 mln rubli (ok. 18 tys. - 60 tys. zł) lub pozbawienie wolności na 5-7 lat. (PAP)