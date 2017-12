W pierwszym ataku z powietrza na "bardzo popularny i często odwiedzany" targ w muhafazie (prowincji) Ta'izz na południowym zachodzie Jemenu śmierć poniosło 54 cywilów, w tym ośmioro dzieci, 32 osoby zostały ranne - poinformował McGoldrick, który jest koordynatorem ds. humanitarnych ONZ.

W drugim nalocie w muhafazie Al-Hudajda na zachodzie nad Morzem Czerwonym śmierć poniosło 14 członków jednej rodziny - sprecyzował. Dodał, że w pozostałych atakach w ciągu ostatnich dziesięciu dni zginęło 41 osób, a 43 zostały ranne.

"Incydenty te dowodzą całkowitego lekceważenia życia ludzkiego, co wszystkie strony konfliktu, w tym koalicja dowodzona przez siły Arabii Saudyjskiej, wciąż pokazują w tej absurdalnej wojnie, która jedynie doprowadziła do zniszczenia kraju i niewspółmiernego cierpienia jego obywateli" - podkreślił McGoldrick. I zaznaczył, że zgodnie z prawem międzynarodowym walczące strony muszą oszczędzać cywilów i cywilną infrastrukturę.

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie ma aktualnych danych na temat liczby ofiar śmiertelnych w Jemenie. W sierpniu 2016 roku ONZ podawało, powołując się na centra medyczne, że w konflikcie śmierć poniosło co najmniej 10 tysięcy ludzi.

Według ONZ wojna domowa w Jemenie to najgorszy na świecie kryzys humanitarny: ok. 8 mln ludzi znajduje się na krawędzi głodu, wskutek epidemii cholery zakażonych zostało około miliona ludzi. Jemen, należący do najbiedniejszych krajów na świecie, przeżywa również załamanie gospodarcze - pisze agencja Reutera.