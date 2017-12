W komunikacie IAS podano, że przemyt 91 tys. 920 sztuk papierosów, które znajdowały się w bagażu podróżnych wykryli na przejściu granicznym - Lotnisko Chopina, funkcjonariusze Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego III "Port Lotniczy" w Warszawie.

Jak czytamy w komunikacie, dwóch obywateli Ukrainy podróżujących z Odessy zostało skierowanych do kontroli celno-skarbowej z korytarza "zielona linia - nic do zgłoszenia". "Podróżni planowali kolejny lot do Mediolanu, jednakże licząc na mniejszą czujność funkcjonariuszy podczas nocnej zmiany, zdecydowali się wycofać swój bagaż rejestrowany i zakończyć podróż w Polsce" - dodano.

Po kontroli okazało się, że w bagażu znajdują się wyłącznie kartony papierosów z ukraińskimi znakami akcyzy. "Papierosy zostały zajęte do sprawy karnej skarbowej i złożone do magazynu depozytowego. Kwota potencjalnych uszczupleń cła i podatków wynosi ponad 105 tys. zł." - poinformował IAS.

Jak wskazała cytowana w komunikacie rzeczniczka prasowa IAS Anna Szczepańska, "z doświadczeń funkcjonariuszy wynika, że podróżni – przemytnicy, to prawdopodobnie członkowie zorganizowanej grupy, która próbuje rozprowadzać nielegalne wyroby tytoniowe z Ukrainy do krajów Europy Zachodnie". "Działania mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej będą nadal ukierunkowane na przeciwdziałanie takim próbom przemytu" - podkreśliła.

autor: Katarzyna Fiuk