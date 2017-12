Ukraina: Polak otrzymał zgodę SBU na pełnienie funkcji szefa Ukrtranshazu

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) udzieliła polskiemu menadżerowi Pawłowi Stańczakowi zezwoleń wymaganych do mianowania go na stanowisko prezesa państwowej spółki Ukrtranshaz - podała we wtorek agencja Interfax-Ukraina.