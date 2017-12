Piątkowa runda sankcji Rady jest odpowiedzią na test międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), który Korea Północna przeprowadziła 28 listopada.

AFP zwróciła uwagę, że RB ONZ podejmuje próbę zwiększenia presji na Pjongjang w nadziei na zniechęcenie go do kontynuowania prowokacyjnych zbrojeń w okresie, w którym ani tamtejszy reżim, ani USA nie wykazują woli do podjęcia jakichkolwiek negocjacji lub poczynienia ustępstw, które mogłyby położyć kres kryzysowi na Półwyspie Koreańskim.

Pod koniec listopada ambasador USA przy ONZ Nikki Haley oświadczyła, że Stany Zjednoczone "całkowicie zniszczą" reżim w Pjongjangu, jeśli dojdzie do wojny. Zaapelowała do wszystkich krajów o zerwanie kontaktów dyplomatycznych i handlowych z Koreą Północną.

Korea Północna przeprowadziła wcześniej w listopadzie próbę pocisku ICBM; Pentagon ocenił, że rakieta testowana przez Pjongjang osiągnęła wyższy pułap niż poprzednie północnokoreańskie pociski, a próba tej broni stanowi zagrożenie dla całego świata.