Samolot z 162 osobami na pokładzie wylądował w piątek na lotnisku wojskowym Pratica di Mare pod Rzymem - podała AP. Na miejscu migrantów powitali szef włoskiego MSW Marco Minniti oraz kardynał Gualtiero Bassetti.

ONZ wzywało wcześniej do zamykania kontrolowanych przez libijski rząd ośrodków, by zapobiec procederowi handlu ludźmi.

"Mamy nadzieję, że inne kraje podążą tą samą ścieżką" - powiedział po wylądowaniu samolotu Vincent Cochetel, specjalny wysłannik Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) dla regionu Morza Śródziemnego. Jako podało UNHCR, osoby, które w piątek ewakuowano do Włoch, to dzieci, kobiety, osoby starsze i osoby niepełnosprawne.

UNHCR szacuje, że w ośrodkach dla uchodźców kontrolowanych przez władze w Trypolisie przebywa obecnie ok. 18 tys. osób. Organizacja zamierza ewakuować w przyszłym roku z Libii do Europy ok. 10 tys. ludzi.

Jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, w 2017 r. na Morzu Śródziemnym zginęło ponad 3 100 osób próbujących przedostać się z Afryki Północnej do Europy. Organizacja dodaje, że rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa.

Według danych UNHCR w całej Libii jako uchodźcy zarejestrowanych jest obecnie ponad 44,3 tys. osób. 85 proc. z nich stanowią Syryjczycy, Irakijczycy i Palestyńczycy.

Korytarze humanitarne organizowane są we współpracy z rządem Włoch, a także federacją Kościołów ewangelickich i waldensami. Ten rodzaj pomocy przedstawiany jest jako alternatywa dla niebezpiecznych podróży na łodziach przez Morze Śródziemne. System korytarzy humanitarnych działa we Włoszech od 2016 roku z inicjatywy Wspólnoty świętego Idziego. Uchodźcy po przybyciu do Włoch uczą się języka, otrzymują dach nad głową i wsparcie oraz mają zapewnioną integrację, by jak najszybciej mogli się usamodzielnić, chodzić do szkoły, kontynuować studia i podjąć pracę.(PAP)

