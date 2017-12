GS1 Polska wprowadza nową usługę, umożliwiając uzyskanie unikalnego identyfikatora LEI. Organizacja GS1 Polska, jako Agent Rejestrujący, będzie pomagać i wspierać firmy w procesie uzyskania wspomnianego numeru.

„Już z początkiem 2018 roku firmy i instytucje działające na rynkach finansowych będą musiały posiadać własny numer LEI, by sprostać nowym wymogom UE. Mamy świadomość, że czasu zostało niewiele, dlatego chcemy pomóc organizacjom spełnić ten obowiązek korzystając

z naszego międzynarodowego doświadczenia. GS1 Polska jest bowiem częścią globalnej organizacji GS1, wdrażającej standardy identyfikacyjne na całym świecie. W zakresie LEI korzystamy z doświadczenia GS1 Germany, które jest akredytowanym przedstawicielem (LOU – Lokalna Jednostka Operacyjna) GLEIF – międzynarodowego podmiotu, odpowiedzialnego za zarządzanie LEI na całym świecie” – komentuje Elżbieta Hałas, CEO GS1 Polska.

Numer LEI składa się z 20 znaków alfanumerycznych i pozwala jednoznacznie identyfikować partnerów transakcji, czyniąc je przez to bezpiecznymi dla obydwu stron. GS1 Polska jest drugą, po Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, organizacją w kraju, która umożliwia zainteresowanym podmiotom uzyskanie, w korzystnej cenie i krótszym niż do tej pory czasie, numeru LEI.

Raport na temat branży kurierskiej

Branża KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) istnieje w Polsce już prawie 30 lat. W ciągu ostatnich kilku lat, m.in. za sprawą dynamicznego rozwoju e-handlu, przeszła na świecie istną rewolucję. Globalny rynek KEP w 2017 roku może wynieść nawet ok. 285 mld USD, natomiast w Europie ok. 83 mld EUR. Przewiduje się, że w najbliższych latach będzie on rósł w tempie 6% na świecie i 4-5% w Europie. W przeliczeniu na paczki daje to odpowiednio ok. 47 mld na świecie i 15 mld sztuk w Europie w ciągu roku.

GS1 Polska, będąca częścią globalnej organizacji, zleciła przygotowanie raportu na temat branży KEP. Z analizy wynika m.in., że branża KEP znacznie się różni od pozostałych segmentów usług logistycznych, cechuje ją bowiem dość wysoka koncentracja – ok. 77% przychodów w Polsce jest generowana przez cztery największe firmy, podczas gdy w TSL jest to zaledwie 5–6%.

W porównaniu do globalnych wartości rynek polski jest bardzo mały. Jednakże tempo wzrostu jest dwa razy szybsze. W 2015 roku sumaryczna wartość przychodów operato¬rów wyniosła ok. 4,5 mld zł. Ubiegły rok jest szacowany na poziomie ponad 5,1 mld zł, a w 2017 roku ma to być ponad 5,7 mld zł.

Przygotowany dla GS1 raport na temat rynku KEP zawiera również informacje na temat:

• liderów ilościowych i wartościowych na polskim rynku kurierskim

• trendów wpływających na branżę KEP

• wyzwań, które stoją przed firmami dostarczającymi paczki

„ GS1 zajmuje się standardami w biznesie. Jednak, by móc wprowadzić wspólny standard dla branży, najpierw trzeba dobrze poznać jej potrzeby, bolączki i wyzwania przed nią stojące. Raport przygotowany dla nas przez prof. Arkadiusza Kawę doskonale opisuje polski rynek KEP i dzięki temu pozwala nam przygotować skrojoną na miarę ofertę dla tej branży” – komentuje Agata Horzela, ekspert ds. TSL w GS1 Polska.

„Usługi branży KEP od wielu lat wspomagają działalność wielu przedsiębiorstw, zarówno

w zakresie ekspresowych przesyłek do zakładów produkcyjnych, centrów dystrybucyjnych,

jak i sieci handlowych. W ostatnim czasie motorem napędowym jest e-handel, dla którego operatorzy dopasowują usługi, np. możliwość zmiany miejsca i czasu odbioru, punkty nadań

i odbioru przesyłek, dostawy tego samego dnia, usługi transgraniczne” – komentuje autor raportu, prof. Arkadiusz Kawa.

