Kukiz'15 o decyzji KE: efekt "legislacji walcowej" PiS i inspiracji KE przez PO i Nowoczesną

Decyzja KE o uruchomieniu art. 7 wobec Polski to efekt uprawiania przez PiS "legislacji walcowej" - ocenił w środę poseł Kukiz'15 Jerzy Kozłowski. Jego zdaniem to PO i Nowoczesna "zaangażowały KE, by wtrąciła się w wewnętrzne sprawy Polski".