Jaki był pytany w Polskim Radiu RDC, czy w 2018 r. wejdzie w życiu ustawa reprywatyzacyjna przygotowywana przez resort sprawiedliwości.

"Ona musi wejść w życiu w 2018 r., bo inaczej wszystko to, co robimy, nie ma sensu. I będę robił wszystko co w mojej mocy, aby weszła (w życie) - nie ważne, w którym miesiącu. Im szybciej, tym lepiej, ale ważne, żeby weszła (w życie)" - powiedział przewodniczący komisji weryfikacyjnej.

Wyraził nadzieję, że zmiany w rządzie nie będą miały wpływu na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej. "Aczkolwiek pamiętajmy, że w przypadku dużej ustawy reprywatyzacyjnej mówimy o tak gigantycznym majątku, że różne grupy lobbystyczne krążą wszędzie" - powiedział Jaki.

Przyznał, że do projektu ustaw były uwagi ze wszystkich resortów, z różnych organizacji społecznych i korporacji prawniczych. "Wypracowaliśmy kompromis niemalże ze wszystkimi resortami. Już zostało tych uwag naprawdę niewiele, uwzględniliśmy też wiele uwag społecznych. I ten projekt już naprawdę dziś jest bardzo wysokiej jakości" - powiedział Jaki.

W październiku Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Przewiduje on m.in. takie rozwiązania jak rekompensatę w wysokości do 20 proc. wartości mienia przejętego przez państwo po 1944 r., czy zakaz zwrotów w naturze i handlu roszczeniami. Szacunkowy koszt jej skutków wyniósłby od 10 do 15 mld zł.

Według MS, propozycje stanowią "kompromis pomiędzy moralną powinnością wobec osób pokrzywdzonych a ekonomicznymi możliwościami państwa". "Trzynaście dekretów i ustaw skutkujących po 1944 r. przejęciem przez państwo nieruchomości prywatnych było uchwalonych przez nielegitymizowany reżim, nie wybrany w demokratycznych wyborach, lecz narzucony przez sowieckiego najeźdźcę" - głosi uzasadnienie projektu.

Po wejściu ustawy w życie stracą moc m.in.: dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz tzw. dekret Bieruta, nacjonalizujący warszawskie grunty. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa