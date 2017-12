„Kryzysowa sytuacja na granicy obwodu czerkaskiego i kijowskiego. Od ponad doby w zaspach tkwi tam około stu samochodów ciężarowych” – powiedział minister, cytowany przez służby prasowe swojego resortu.

Na trasie Kijów-Odessa utworzył się 7-kilometrowy korek. Służby drogowe skierowały tam 19 pojazdów holowniczych i zorganizowały punkty grzewcze.

Przez północną i środkową Ukrainę przeszły w ostatnich dniach obfite opady śniegu, doprowadzając do utrudnień w ruchu drogowym i lotniczym. W związku z pogorszeniem warunków atmosferycznych we wtorek na ukraińskich drogach doszło do ponad 1300 wypadków. (PAP)