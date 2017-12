W sprawie uchwalonej przez Sejm w zeszłym tygodniu nowelizacji Kodeksu wyborczego przewodniczący PKW spotkał się we wtorek z prezydentem Andrzejem Dudą.

Przewodniczący PKW zapowiedział w środę w Radiu Zet, że będzie przede wszystkim przekonywał senatorów do poprawienia noweli Kodeksu wyborczego. Jak ocenił, jeżeli poprawi się jeszcze kilka rzeczy, to ta ustawa dawałaby gwarancję przeprowadzenia wyborów w terminie, w sposób prawidłowy.

Z kolei marszałek Karczewski ocenił, że środowe spotkanie z szefem PKW będzie to "ważna i potrzebna rozmowa" poprzedzająca przyjęcie przez Senat noweli Kodeksu wyborczego.

Przyjęta w czwartek przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmiany w sposobie wyboru członków PKW. Znosi również głosowanie korespondencyjne.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm zmianą Kodeksu wyborczego minister spraw wewnętrznych i administracji będzie przedstawiać Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na 100 komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Jeśli PKW nie powoła ich w określonym czasie, minister będzie mógł sam „niezwłocznie” powołać zarówno komisarza, jak i nowego Szefa KBW.

Nowela ma też na celu zmniejszenie liczby głosów nieważnych oddanych w wyborach. Wprowadzona zostaje nowa definicja znaku "x" na karcie do głosowania - znak "x" to "co najmniej dwie przecinające się linie".

W poniedziałek wieczorem nowelizacją zajęły się na wspólnym posiedzeniu trzy senackie komisje - zarekomendowały przyjęcie jej z poprawkami. Poparte przez komisje poprawki PiS mają charakter doprecyzowujący. Senatorowie negatywnie zaopiniowali poprawki PO m.in. o przywróceniu głosowania korespondencyjnego.(PAP)

autor: Edyta Roś