Zuma: Prezydent Zimbabwe przetrzymywany w swym domu

Prezydent RPA Jacob Zuma poinformował w środę, że rozmawiał z prezydentem Zimbabwe Robertem Mugabem i dowiedział się, ze jest on przetrzymywany w swym domu. Armia Zimbabwe twierdzi, że prowadzi operację, by wyeliminować kryminalistów z otoczenia do Mugabego.