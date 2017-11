"13 listopada 2015 PAD desygnował mnie na premiera. Dziękuję za wspólne dwa lata. Życzliwym za wsparcie, krytykom za motywację" - napisała szefowa rządu.

9 listopada 2015 r. Komitet Polityczny PiS, po wygranych wyborach parlamentarnych zaakceptował kandydaturę Szydło na premiera oraz skład jej rządu. Dotychczasowa premier Ewa Kopacz (PO) 12 listopada, na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji, złożyła dymisję swojego gabinetu. 13 listopada prezydent Andrzej Duda desygnował Szydło na premiera, a powołanie jej rządu nastąpiło 16 listopada 2015 r.

"Stajemy dziś przed wami, jako jedni z was, sprawy naszej ojczyzny będą dla nas zawsze najważniejsze" - mówiła wówczas nowa premier.

Wygłaszające 18 listopada expose mówiła, że 25 października (w dniu wyborów parlamentarnych) Polacy opowiedzieli się za zmianą dotychczasowej polityki i formą sprawowania władzy. "Ta ogromna potrzeba jest wynikiem ostatnich lat, kiedy to nastąpiło kompletne rozminięcie się oczekiwań obywateli z działaniem rządzących. I to dziś w tej izbie musimy jasno powiedzieć - polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli - to są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą" - deklarowała Szydło.

Wskazywała wówczas, że chce służyć małym, codziennym sprawom rodaków, bo "suma małych spraw tworzy wielkie sprawy". "Powiem krótko: program naszego rządu mogę streścić w jednym zdaniu. Po pierwsze rozwój, po drugie rozwój, po trzecie rozwój" - podkreśliła.

Zapowiedziała, że w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania rząd zajmie się kwestią wprowadzenia dodatku 500 zł na dziecko, "począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach, od pierwszego dziecka". "Dziecko to nie koszt, to inwestycja" - podkreślała. Program Rodzina 500 plus wszedł w życie od kwietnia 2016 r.

Szydło w trakcie expose powiedziała też, że celem jej rządu "będzie rozwój kraju i służba Polakom", także tym gorzej sytuowanym. "Zdecydowanie odrzucamy tezę, która ciąży nad nami od 25 lat, że w sprawach odnoszących się do interesów społeczeństwa, szczególnie jego gorzej materialnie sytuowanej części, nic nie da się zrobić. Da się!" - podkreśliła.

Zapowiedziała, że zmiana będzie polegać na tym, aby jak najwięcej Polaków mogło korzystać z owoców rozwoju. "Dotyczy to całości spraw, którymi się zajmiemy, ale w pierwszym rzędzie tego, co może i powinno być zrobione szybko" - zaznaczyła.

W poniedziałek w TVN24 wicemarszałek Senatu Adam Bielan poinformował, że po wtorkowym posiedzeniu rządu planowane jest wystąpienie premier Szydło podsumowujące dwulecie jej rządu. "Dzisiaj inaugurujemy tydzień, w którym będzie podsumowanie rządów pani premier Beaty Szydło. Jutro jest posiedzenie rządu, po nim wystąpienie pani premier" - mówił polityk Porozumienia. Dodał, że według jego informacji "chyba" planowane jest również wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.