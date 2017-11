Zgodnie z informacją przekazaną PAP, za 2012 r. 242 tys. podatników wykazało dochody z zagranicy objęte formularzem PIT/ZG. Za 2013 r. było ich 267 tys., za 2014 r. – 297 tys., za 2015 r. – 382 tys., a za zeszły rok – 419 tys.

PAP zapytała ekspertów o zasady opodatkowania dochodów np. programistów, czy tłumaczy, które osiągane są przez nich w Polsce z tytułu zleceń z zagranicy. Takich przypadków jest coraz więcej w związku z postępującą globalizacją i powszechniejszym świadczeniem usług zdalnie.

Chodzi na przykład o sytuację, kiedy osoba wykonująca w Polsce pracę albo studiująca i mieszkająca tu, od czasu do czasu uzyskuje dodatkowy dochód z tytułu takiego zlecenia. Mam więc pytanie, czy można od Państwa uzyskać informacje na temat zasad opodatkowania takich dochodów?

Partner w Crido Taxand Marek Gadacz wyjaśnił, że osoby otrzymujące dochody za pracę z zagranicy, a wykonujące tę pracę w Polsce, czyli w miejscu, gdzie nie ma polskiego płatnika, są zobowiązane do samodzielnej zapłaty podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno zaliczek na podatek płatnych miesięcznie, jak i rocznego podatku płatnego do 30 kwietnia następnego roku.

"W sytuacji, kiedy dochód jest uzyskiwany nieregularnie, płatność zaliczki występuje jedynie za te miesiące, w których osoba otrzymała dochód. Zaliczki zasadniczo są obliczane według stawki 18 proc. (...) i płatne do 20 dnia kolejnego miesiąca z wyjątkiem zaliczki za grudzień. Podatek za dochód grudniowy jest płatny wraz zeznaniem rocznym. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może pomniejszyć przychody o odpowiednie koszty uzyskania i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne" - wyjaśnił.

Natomiast doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski Adam Ossowski zwrócił uwagę, że w takich przypadkach mogą mieć zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Regulują one bowiem kwestie dotyczące tego, w jakim zakresie dany kraj ma władztwo podatkowe nad dochodem.

Ossowski wyjaśnił, że np. w przypadku polskiego studenta, który nie prowadzi działalności gospodarczej i otrzymuje jednorazowe zlecenie na tłumaczenie, np. od firmy z Niemiec, zleceniodawca wypłacając wynagrodzenie potrąca podatek u źródła i wpłaca go do właściwego urzędu skarbowego.

"Jeżeli jednak zleceniodawca otrzyma od tłumacza tzw. certyfikat rezydencji, wówczas wypłaci kwotę brutto nie pomniejszoną o podatek. W takim przypadku uzyskany dochód będzie podlegał opodatkowaniu w państwie zamieszkania tłumacza" - powiedział doradca podatkowy.

Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania urzędy skarbowe z Polski i Niemiec mają możliwość sprawdzenia, gdzie i w jakiej wysokości podatek został faktycznie odprowadzony.

"Jeżeli dochód jest za granicą opodatkowany niższą stawką niż w Polsce, to podatnik będzie musiał dopłacić różnicę polskiemu fiskusowi" - dodał Ossowski.

Zastrzegł, że w obrocie profesjonalnym - w zależności od przypadku - zwłaszcza płatnicy rezygnują ze starania się o certyfikat rezydencji. "Zdarza się, że niektórzy płatnicy odstępują od uzyskania certyfikatu rezydencji, nawet jeśli certyfikat ten dawałby im możliwość niepobierania podatku u źródła w Polsce. Czasami "taniej" jest pobrać podatek u źródła, bowiem wysiłek administracyjny związany z uzyskaniem certyfikatu też generuje pewne koszty" - powiedział doradca podatkowy.

Ministerstwo Finansów w przesłanych PAP wyjaśnieniach podało, że zgodnie z ustawą o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają w Polsce miejsce zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jet to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

"Podkreślić należy, iż powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska" - zaznaczono.

Resort zastrzegł, że ze względu na różne indywidualne sytuacje, trudne jest zajęcie jednoznacznego stanowiska co do sposobu, w jaki opodatkowane są uzyskane dochody na gruncie ustawy PIT.

Niemniej, jak wskazano, ustawa ta przewiduje, iż "przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów otrzymanych na podstawie umowy zlecenia (umowy o dzieło) zawartej w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT".

Natomiast, w sytuacji, gdy przedmiotem umów są prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, przychody z tytułu zawartych umów należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych (art. 18 ustawy PIT).

MF przypomina, że na stronie internetowej MF (http://sip.mf.gov.pl/) dostępna jest baza SIP, w której zgromadzone są interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz inne informacje podatkowe. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

edytor: Bożena Dymkowska