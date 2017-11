Podczas konferencji prasowej w Wietnamie, odpowiadając na pytanie czy pewnego dnia on i Kim Dzong Un mogliby stać się przyjaciółmi, Trump powiedział: "Byłoby to nieoczekiwane, ale istnieje taka możliwość. Jeśli by się to zdarzyło, mogłoby to być dobre (...) dla Korei Północnej, ale także mogłoby to być dobre dla (...) reszty świata" - powiedział Trump. "To jest coś, co mogłby się zdarzyć. Nie wiem, czy się zdarzy, ale byłoby to bardzo, bardzo miłe".