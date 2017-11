Miodu w ulach jest o połowę mniej, o jedną czwartą niższa będzie w tym roku produkcja wina, a oliwy będzie mniej o 11 proc. - ogłosił związek rolników Coldiretti w zaprezentowanej analizie.

Tegoroczna produkcja włoskiego miodu jest jedną z najniższych w ciągu 35 lat.

Jako niepomyślne określa się prognozy dotyczące krajowej oliwy. Będzie jej o 11 proc. mniej niż w minionych latach - zauważono.

Tegoroczne winobranie było zaś jednym z najskromniejszych w powojennej historii Włoch. Produkcja wina będzie mniejsza o 26 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Z powodu suszy ucierpiały też jabłonie. Zbiory jabłek są niższe o prawie jedną czwartą. W ich „zagłębiu” w Trydencie na północy kraju zebrano o 60 proc. mniej owoców.

Rolnicza organizacja ostrzega, że innym skutkiem niższych zbiorów i produkcji, będzie zwiększony zalew produktów importowanych, sprzedawanych jako włoskie.

Dlatego eksperci apelują do konsumentów we Włoszech, by uważnie czytali etykietki z informacją o kraju pochodzenia artykułu. Dotyczy to przede wszystkim oliwy. W sektorze jej produkcji i sprzedaży często dochodzi do oszustw, polegających na sprzedaży oliwy importowanej, często gorszej jakości, jako włoskiej - krajowej, najlepszej i z pierwszego tłoczenia.

Ten rok jest też trudny dla miłośników i zbieraczy grzybów. Grzyby w tym roku także nie obrodziły - jest ich mniej niż zazwyczaj. Z kolei ceny białych trufli z Piemontu wzrosły do rekordowej wysokości 6 tysięcy euro za kilogram.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)