We wtorek policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z kieleckich mieszkań przebywają nastolatki, które uciekły z placówki opiekuńczej w Nagłowicach (pow. jędrzejowski). Według rzecznika świętokrzyskiej policji kom. Kamila Tokarskiego, w lokalu, poza nastolatkami, przebywało trzech mężczyzn w wieku od 47 do 57 lat. Byli wcześniej notowani.

Jak powiedział PAP prokurator Prokopowicz, przedstawiono im zarzuty handlu ludźmi. "Dwóch z nich usłyszało również zarzut popełnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę czterech nastolatek" - zaznaczył.

Prokuratura wystosowała wniosek o areszt dla całej trójki. "Sąd uwzględnił ten wniosek wobec dwóch mężczyzn, co do trzeciego, tego środka nie zastosował. Będziemy skarżyć tę decyzję do Sądu Okręgowego" – dodał Prokopowicz.

Prokurator zaznaczył, że ze względu na dobro śledztwa, nie może podać więcej informacji, dotyczących szczegółów sprawy.

O sprawie jako pierwsza napisała w piątek kielecka Gazeta Wyborcza (GW). Według gazety, dziewczęta były w wieku 12, 14, 16, 18 lat. Jak podano w artykule, policjantów o sprawie zaalarmowała wychowawczyni z Nagłowic, do której zadzwoniła najmłodsza z dziewczyn przebywających w mieszkaniu w Kielcach.

W myśl definicji polskiego kodeksu karnego, handlem ludźmi jest: werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby, w celu jej wykorzystania, z zastosowaniem groźby lub użyciem siły bądź innych form przymusu - uprowadzenia, oszustwa, podstępu, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad tą osobą.

Wykorzystanie, zgodnie z definicją, może obejmować prostytucję lub inne formy nadużyć seksualnych, przymusową pracę lub służbę, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów. (PAP)

autor: Piotr Grabski, Katarzyna Bańcer