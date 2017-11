Wszystkie nazwy ulic zostały zakwestionowane przez Instytut Pamięci Narodowej i powinny ulec zmianie w ramach ustawy dekomunizacyjnej.

Postępowanie nadzorcze dotyczy m.in. szczecińskich ulic 26 Kwietnia i Obrońców Stalingradu, a także ulicy I Armii Wojska Polskiego i Juliana Markiewicza w Świnoujściu. Informację o wszczęciu postępowania otrzymał także Kołobrzeg, w którym zmianie powinny ulec ulice Teodora Rafińskiego, 4. Dywizji Wojska Polskiego, 6. Dywizji Piechoty,I Armii Wojska Polskiego, park im. 3. Dywizji Piechoty, bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza, plac 18 Marca oraz park 18 Marca.

Jak czytamy w komunikacie Urzędu Wojewódzkiego „wszystkie nazwy ulic, co do których wojewoda podjął działania nadzorcze, zostały zakwestionowane przez IPN”. Wojewoda Kozłowski wystąpił z pismem do Instytutu o ponowną analizę i podjęcie jednoznacznej decyzji co do każdej z zakwestionowanej nazwy.

Urząd informuje, że do tej pory zapadły dwa rozstrzygnięcia nadzorcze. Rada Miejska w Koszalinie podjęła decyzję dotyczącą ul. Bojowników o Wolność i Demokrację zmieniając jej pisownię z liter wielkich na małe. Zaś Rada Gminy w Przybiernowie po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody zmieniła nazwę ul. 30-lecia na ul. Lipową.

Spośród gmin, do których zostało wysłane pismo o postępowaniu nadzorczym 10 z nim odpowiedziało, że samodzielnie zmieni nazwę ulic w najbliższych dniach. Dotyczy to m.in. gminy Polanów, Resko oraz Mielno.

2 września br. - zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną - minął termin, do którego samorządy miały czas, by samodzielnie dokonać zmian w nazwach m.in. ulic, które propagują ustroje totalitarne, w tym komunizm. IPN wskazał, że ustawie podlegają 943 nazwy ulic. (PAP)

autor: Marta Zabłocka