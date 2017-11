W ostatnim raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ) podniosła o 0,5 mln t prognozę eksportu zbóż z Ukrainy w sezonie 2017/18 do 43,1 mln t. Wynikało to ze znacznego podwyższenia prognozy dla pszenicy (+0,5 mln t). Warto dodać, że jeszcze w kwietniu MRZ oczekiwała, że eksport zbóż wyniesie 35,7 mln t i będzie mniejszy niż notowany w przypadku USA, UE i Rosji.

Skrzypczak zwraca uwagę, że gdyby obecna prognoza sprawdziła się, wówczas wielkość sprzedaży zagranicznej ziarna przez Ukrainę byłaby drugą najwyższą w jej historii, choć o 1,2 mln t (2,7 proc.) mniejszą od rekordu z ubiegłego sezonu 2016/17.

Tym samym nasz wschodni sąsiad utrzyma się na drugiej pozycji na świecie pod względem eksportu zbóż, z 12-proc. udziałem, po Stanach Zjednoczonych z prognozowanym eksportem wielkości 79,0 mln t.

Ukraina wyprzedza pod tym względem Argentynę (42,9 mln t), Rosję (41,7 mln t) i UE (35,2 mln t). Polska, która od kilku lat dołączyła do grona eksporterów zbóż, w całym 2016 r. wywiozła 6,4 mln ton ziarna, czyli o ponad 4 mln ton więcej niż rok wcześniej.

Skrzypczak wskazuje, że znaczenie Ukrainy na globalnym rynku zbóż systematycznie wzrasta. W ciągu ostatnich pięciu sezonów jej eksport ziarna ogółem zwiększył się prawie 2-krotnie. Atutem Ukrainy są bardzo dobre gleby, korzystny klimat, niskie koszty produkcji oraz bardzo dobre położenie względem głównych importerów zbóż skoncentrowanych wokół Morza Śródziemnego.

Ukraina odgrywa zwłaszcza istotną rolę na rynku kukurydzy - zaznacza analityczka. Według MRZ w bieżącym sezonie wyeksportuje ona rekordowe 21,6 mln t tego ziarna, czyli o 5 proc. (1 mln t) więcej niż w poprzednim sezonie. Oznacza to, że blisko 80 proc. produkcji zostanie sprzedane poza granicami kraju.

Ta ilość zapewnia czwarte miejsce na świecie w eksporcie (po Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie), z 14,5 proc. udziałem. Do najważniejszych odbiorców należą m.in. kraje UE. W ubiegłym sezonie ukraińska kukurydza trafiła głównie do Hiszpanii (2,4 mln t) oraz Holandii (2,2 mln t). Polska zakupiła 103 tys. t, co było m.in. wynikiem wysokich zbiorów kukurydzy w naszym kraju i związanym z tym niskim zapotrzebowaniem importowym - zauważa Skrzypczak.

Ukraina jest też ważnym eksporterem jęczmienia. W bieżącym sezonie jej sprzedaż może sięgnąć 4,5 mln t, czyli będzie to o 15 proc. więcej niż w sezonie 2016/17. i będzie stanowić 16,5 proc. światowego eksportu tego zboża.

Z kolei z prognozowanym eksportem pszenicy w sezonie 2017/18 na poziomie 16,7 mln t, nasz sąsiad zajmie szóste miejsce na świecie z udziałem 9,6 proc. Od lat najważniejszym odbiorcą jest Egipt, gdzie w 2015 r. trafiło 1,8 mln t ziarna (13 proc. całego eksportu z Ukrainy).(PAP)

Wysoczańska Anna