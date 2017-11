Rosja nie chce rozmawiać z polskim rządem w żadnej sprawie, chce go przeczekać albo ignorować; klucze do poprawy relacji polsko-rosyjskich są w Moskwie - powiedział we wtorek szef MSZ Witold Waszczykowski. Ocenił, że poprzednie rządy zaniedbały sprawę zwrotu wraku Tu-154M.