Nic nie wskazuje na to, by konflikt między prezydentem Andrzejem Dudą a ministrem obrony Antonim Macierewiczem rychło znalazł jakieś rozwiązanie. Brak nominacji generalskich w tradycyjnym terminie 11 listopada po tym, gdy nie było ich również w święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, jest jasnym sygnałem, że i tym razem prezydent nie ustąpi. Patrząc na dotychczasową praktykę, trudno sobie również wyobrazić, by choćby o krok cofnął się minister.