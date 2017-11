Gowin na konferencji prasowej w przerwie Kongresu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencji Zjednoczeniowej Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych, podkreślił, że obóz rządzący jest nie tylko zjednoczony, ale chce się dalej poszerzać o środowiska, które "do tej pory stały gdzieś trochę z boku, ale są bardzo wartościowe".

Podczas kongresu Gowin zapowiedział, że nowe ugrupowanie będzie nosić nazwę Porozumienie.

Zadeklarował, że Porozumienie oraz Zjednoczona Prawica jest otwarta na wszystkich uczciwych, pracowitych i oddanych Polsce ludzi. "Także na tych, którzy uważają, że Platforma (Obywatelska) dryfuje w złą stronę" - wskazał.

"My wszyscy wiemy, że czekają nas dwa lata ciężkiej pracy na rzecz Polski, ale też pracy na rzecz przekonania Polaków, że warto powierzyć nam po raz kolejny sferę rządów" - oświadczył Gowin. "Myślę, że dzięki temu poszerzeniu, dzięki dołączeniu wielu nowych, prężnych środowisk, ten cel - może nie cel, a środek do celu, jakim jest ponowne zwycięstwo i samodzielne rządy w roku 2019 - jest coraz bardziej prawdopodobny" - mówił Gowin.

Wicepremier poinformował także, że jest prezesem Porozumienia. Jak zapowiedział za rok odbędzie się kongres nowego ugrupowania, podczas którego zostaną wybrane władze na kolejną kadencję.

Gowin: nasze porozumienie jest porozumieniem na rzecz rozwoju samorządności

Nasze Porozumienie to porozumienie na rzecz rozwoju polskiej samorządności; utworzymy radę samorządową, która zajmie się reformą samorządów, a oprócz niej radę programową i radę ds. gospodarczych - zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin na Kongresie Polskim Razem.

Gowin wskazał, że wśród zaproszonych na sobotni kongres gości jest wielu prezydentów miast "z wielkim doświadczeniem i dorobkiem". "Nasze Porozumienie to jest także porozumienie na rzecz rozwoju polskiej samorządności" - zapowiedział. Podziękował też "wszystkim polskim samorządowcom".

Jak mówił, na pewno po najbliższych wyborach samorządowych trzeba będzie zasiąść do rozmów na temat kolejnego etapu reformy samorządowej. "Dlatego też do współpracy zaprosiliśmy wielu samorządowców i takich, którzy należą do naszego ugrupowania i takich, dla których jedyną partią jest, w cudzysłowie partią, była i będzie ich mała ojczyzna, miasto czy wieś" - mówił.

"Wokół naszego ugrupowania utworzymy radę samorządową, która weźmie na siebie ciężar wypracowania zrębów dalszej reformy samorządowej" - zapowiedział Gowin. Jak dodał, że na czele rady stanie prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński.

"Chcemy się wsłuchiwać w głos samorządowców, ale także głos wszystkich Polaków. Dlatego obok rady samorządowej powołamy jeszcze dwie inne rady: one będą skupiały i przedstawicieli naszej partii, i bezpartyjne autorytety. Do współpracy w radzie programowej, którą kierować będzie Zbigniew Gryglas, zapraszamy wybitnych naukowców, wybitnych ekspertów, a o radę w sprawach gospodarczych poprosimy czołowych polskich przedsiębiorców" - dodał wicepremier.

Zdaniem Gowina te rady mają wypracować koncepcją "nowego, szybkiego, dynamicznego" rozwoju Polski.

Gowin: nazwa naszej nowej partii to Porozumienie

Nazwa naszej nowej partii to Porozumienie - poinformował w sobotę lider ugrupowania, wicepremier Jarosław Gowin. Jesteśmy dobrym zespołem, który ma selekcjonera ze strategiczną wizją, ostrych napastników i solidną defensywę; ta drużyna jest otwarta na was wszystkich, dołączcie - apelował.

"Zawiązujemy dzisiaj porozumienie. Gdy słyszymy słowo porozumienie, to myślimy o zjednoczeniu, pojednaniu, zbliżeniu się - słusznie. Chodzi jednak o coś ważniejszego" - mówił Gowin podczas sobotniego Kongresu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencji Zjednoczeniowej Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych.

Jak wyjaśnił "chodzi o uczciwą umowę", czyli porozumienie między obywatelami i ich przedstawicielami: radnymi, wójtami, burmistrzami, prezydentami, posłami i senatorami, ministrami.

"Zebraliśmy się po to, żeby takie porozumienie zawrzeć, nie tylko porozumienie między nami - chociaż to jest wielka wartość. Przede wszystkim chodzi o porozumienie między nami a Polakami. Chcemy zaproponować Polakom uczciwą umowę, że będziemy ciężko pracować dla Polski i kierując się ideałami, które nam przyświecają - ideałami konserwatywnymi, republikańskimi, wolnościowymi chrześcijańskimi, naszą wiarą w siłę i sensowność samorządności - że będziemy Polskę dalej konsekwentnie i głęboko zmieniać" - podkreślił Gowin.

"Jesteśmy takim dobrym zespołem, mamy selekcjonera, który ma strategiczną wizję, mamy ostrych napastników, mamy solidną defensywę, mamy niezłych środkowych i ta drużyna jest otwarta na porozumienie, otwarta na was wszystkich. Dołączcie do nas" - zaapelował lider Porozumienia.

Błaszczak: kieruje nami chęć realizacji wspólnego programu

Kieruje nami chęć realizacji wspólnego programu i dotrzymujemy swoich zobowiązań - powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak (PiS). Pogratulował też wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi, że "potrafił wokół wspólnej idei zgromadzić ludzi, którzy mają podobne poglądy".

Błaszczak na konferencji prasowej w przerwie Kongresu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencji Zjednoczeniowej Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych ocenił: "Można powiedzieć w ten sposób, że w jedności siła".

"Są przed nami wielkie zadania, wielkie wyzwania, ale jestem spokojny o to, że wspólnie poradzimy sobie z realizacją tych wyzwań. Jesteśmy jednością, jesteśmy wspólnym obozem, jednym obozem rządzącym" - mówił Błaszczak na wspólnej z Gowinem konferencji prasowej.

"Różnimy się w niektórych sprawach, dlatego jesteśmy w różnych partiach, ale przede wszystkim kieruje nami chęć realizacji wspólnego programu, wypracowanego programu i tym odróżniamy się od tych którzy rządzili wcześniej, że zobowiązań które składamy dotrzymujemy" - powiedział Błaszczak.

Szef MSWiA pogratulował też premierowi Gowinowi za to, że "potrafił wokół wspólnej idei zgromadzić ludzi, którzy mają podobne poglądy".

Poseł Zbigniew Gryglas, który w sobotę wstąpił do nowego ugrupowania, powiedział, że nazwa Porozumienia, która została wybrana dla partii, której kongres odbywa się w sobotę, jest mu bardzo bliska.

"Często mówię o sobie jako o człowieku porozumienia. Mam wrażenie, że potrafię rozmawiać z bardzo wieloma środowiskami, z bardzo wieloma organizacjami, stąd ta nazwa wybrana dzisiaj jest mi szczególnie bliska. Chcemy ponad podziałami często pracować dla dobra kraju, tworzyć nowe rozwiązania i reformować Polskę, bo ona dzisiaj tego potrzebuje" - powiedział Gryglas, który wcześniej był posłem Nowoczesnej.

Gowin: Polacy widzą, że nasz rząd konsekwentnie realizuje obietnice wyborcze

Polacy widzą, że nasz rząd konsekwentnie realizuje wyborcze obietnice sprzed dwóch lat - powiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego szef Polski Razem Jarosław Gowin podczas sobotniego kongresu partii w Warszawie.

"Zarzuca się nam, że niszczymy demokrację, ale to my przywróciliśmy Polakom wiarę w to, że wybory mają sens, bo miliony Polaków widzą, że nasz rząd konsekwentnie realizuje złożone obietnice nasz rząd konsekwentnie wypełnia porozumienie zawarte przy urnach wyborczych dwa lata temu chociaż oponenci przekonywali nas, że to niemożliwe" - powiedział wicepremier.

Dodał, że Zjednoczona Prawica kieruje się dalekosiężną troską o dobro wspólne. "Można się z nimi zgadzać, albo nas krytykować, przyjmujemy to z pokorą, na pewno nie jesteśmy nieomylni. Ale z pewnością to Zjednoczona Prawica przywróciła sens i wagę wyborom, dała impuls do odrodzenia demokracji w jej najistotniejszym wymiarze" - stwierdził Gowin.

Zdaniem wicepremiera w ciągu ostatnich dwóch lat obóz Prawa i Sprawiedliwości i całej Zjednoczonej Prawicy przywrócił Polakom poczucie, że ich głos ma znaczenia, że są współgospodarzami kraju.

Gowin do Kaczyńskiego: nie zawsze się zgadzamy, ale mamy zaufanie do pana przywództwa

Nie zawsze się zgadzamy, ale mamy zaufanie do pańskiego przywództwa; liczymy, że dzięki niemu druga część kadencji będzie obfitować w jeszcze większe sukcesy - powiedział w sobotę lider Polski Razem, wicepremier Jarosław Gowin, zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Gowin podczas sobotniego Kongresu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencji Zjednoczeniowej Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych skierował "szczególne" podziękowania do Kaczyńskiego. Jak podkreślił, lider PiS jest "architektem" koalicji oraz autorem najważniejszych punktów programu obozu rządzącego, takich jak Rodzina 500 plus oraz Mieszkanie plus.

"Nie zawsze się zgadzamy i pewnie też w przyszłości nie unikniemy jakichś sporów, ale chcę żeby pan wiedział, że mamy tutaj wspólnie zaufanie do pańskiego przywództwa" - powiedział Gowin, zwracając się do prezesa PiS.

"Liczymy, że dzięki niemu (przywództwu) druga część kadencji będzie obfitować w jeszcze większe sukcesy i że w roku 2019 wspólnie pójdziemy walczyć o przedłużenie mandatu zaufania Polaków, przedłużenie mandatów do dalszych rządów Zjednoczonej Prawicy" - mówił lider Polski Razem.

Kaczyński nie był obecny na kongresie z powodu choroby. Wcześniej jego list do delegatów Kongresu odczytał szef MSWiA Mariusz Błaszczak.