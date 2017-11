Konstytucję Biznesu, na którą składa się pakiet pięciu projektów ustaw, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas Kongresu 590 w Rzeszowie jesienią ubiegłego roku. Ma ona przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją.

Morawiecki pytany w piątek w RMF FM co obecnie dzieje się z Konstytucją, podkreślił że to "największa zmiana prawa gospodarczego od 25 lat", która ma doprowadzić do wzmocnienia pozycji przedsiębiorców.

"Wprowadza tam bardzo dużo nie tylko udogodnień, ale też zmian koniecznych z punktu widzenia zarządzania firmą, ale jednocześnie to jest zmiana bardzo głęboka, dlatego prowadzimy bardzo dużo konsultacji zarówno ze stroną społeczną i przedsiębiorcy, ale też ze związkami zawodowymi, jak również konsultacji międzyresortowych. I one są rzeczywiście żmudne, mozolne" - zaznaczył polityk.

Zapewnił jednak, że konsultacje idą do przodu. "Mogę optymistycznie zakończyć, że lada moment wprowadzimy Konstytucję Biznesu na Radę Ministrów i to będzie bardzo poważny przeskoczony płotek" - dodał Morawiecki.

Przekonywał jednocześnie, że wprowadzenie Konstytucji Biznesu będzie bardzo dużym sukcesem rządu Beaty Szydło. "Myślę, że to będzie bardzo duży sukces, ponieważ od 20 lat przedsiębiorcy czekają na pewne przepisy, które tam są" - powiedział minister finansów i rozwoju.

W tym kontekście wspomniał m.in. o wprowadzeniu tzw. działalności nierejestrowej (chodzi o to, by osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1 tys. zł, nie musiały rejestrować swojej działalności i tym samym płacić składek na ZUS - PAP).

"Chcemy wprowadzić też "pas startowy" - tak to nazywamy, czyli 6-miesięczną całkowitą, pełną ulgę dla tych, którzy zaczynają działalność gospodarczą w płaceniu ZUS-u" - dodał Morawiecki.

Na początku października szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, minister Henryk Kowalczyk mówił PAP, iż liczy, że pakiet ustaw Konstytucji Biznesu trafi pod obrady rządu pod koniec października lub na przełomie października i listopada.