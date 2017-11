USA: Republikanie przedstawili projekt zmian w systemie podatkowym

Republikanie w Kongresie USA wezwali w czwartek do dokonania wielu zmian w systemie podatkowym, w tym do redukcji opodatkowania przedsiębiorstw do 20 proc. z obecnych 35 proc. i zmniejszenia liczby progów podatkowych dla osób fizycznych - informuje Reuters.